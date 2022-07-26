Erkenci üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü

Denizli'nin Buldan ilçesinde erkenci olarak yetişen üzümler, hasat edilmeye başlandı. Bu yıl bölgede yoğun yağışlar nedeniyle erkenci üzümler, kalitesi ve verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde erkenci cinsi olarak bilinen “Süperior” üzümler kesilerek hasat edilmeye başlandı. Kent genelinde ilk hasadın yapıldığı üzümlerin toplanması için başlatılan hummalı çalışma devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan üzüm toplama işlemi hava sıcaklığının yükselmeye başladığı öğle saatlerine kadar devam ediyor. Günlük yevmiye ile çalışan tarım işçileri çubuklardaki üzümleri toplayarak araçlara yüklüyor. Özenle toplanan üzümler araçlara yüklendikten sonra farklı bölgelere sevkiyatları yapılıyor. Kalite bakımından Türkiye'nin en iyi üzümleri arasında gösterilen 'Süperior' üzümler, bu yıl fazla yağışlardan dolayı rekoltesinin bol ve kaliteli olması üreticisini memnun etti.

“Bu yıl üzümler çok güzel”

Günlük yevmiye alarak ekmeğini kazan Hatice Tekeş, “Bu yıl üzümler çok güzel. Çiftçimiz bağlarına çok güzel bakmış. Bizlerde çalışanlar olarak üzümden ekmeğimizi kazanıyoruz. Allah bereketli bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Vatanımıza milletimize üzüm sezonumuz hayırlı olsun” dedi.

“Rusya ve Arap ülkelerine ihracatı yapılıyor”

Üzüm bağında yetiştirdiği Süperior cinsi üzümün ilk hasatının İstanbul'a sevk edileceğini belirten çiftçi Ramazan Uğuz ise “Erkenci üzüm olan Süperior'da hasat başladı. Bu üzümün özelliği Kuzey yarımkürede ilk yetişen üzüm olması ve ihracatının açık olmasıdır. Hormon kullanılmadığından dolayı çeşitli Avrupa ülkelerinde tercih ediliyor. Rusya ve Arap ülkelerine ihracatı yapılıyor. İç pazarda artık Süperior cinsine alıştı. Bu üzüm erkenci olduğu için hem üreticiye para kazandırıyor hem de gittiği yerde tane iriliği ile daha fazla pazar payı elde ediyor” diye konuştu.

“Tadı, aroması ve kokusu çok güzel”

Süperior cinsi üzümün geçtiğimiz yıl 4000 ton olan rekoltenin hava şartlarının iyi gitmesine ve üretim alanlarının artmasına bağlı olarak bu yıl 6000 ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini belirten Muammer Al da “Yaklaşık on yıl önce bölgemizde üretimi başladı. Tat olarak çok harika bir üzüm. Diyetisyenler tarafından özelikle şeker hastalarına önerdiği bir üzüm. Şeker hastaları tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Şeker oranı diğer üzüm çeşitlerine göre düşük. Tadı, aroması ve kokusu çok güzel. Kesinlikle hormon kullanılmıyor. İnsanlarımız tarafından rahatlıkla tüketilebilecek biz üzümdür. Biz yetiştiriciler olarak da bu üzümü tüketiyoruz. Özellikle Avrupa bu üzüme alıştı. İki, üç yıldır ciddi oranda Süperior cinsi üzümün veriminde artış var. Buldan için ve üzüm üreticilerimiz için ciddi bir önemli bir gelir kaynağı oldu. Ben herkese bu üzümü tercih etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.