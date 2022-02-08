Ertelenen 'Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları' başlıyor

Ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Denizlililerle buluşacağı ücretsiz program Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 9 Şubat saat 20.00'de başlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programı kapsamında ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 26 Ocak 2022 Çarşamba günü konuk olacağı konferans olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu kapsamda ertelenen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın “Yakın Tarihimizin Gerçekleri” adlı programı 9 Şubat 2022 Çarşamba Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda saat 20.00'de gerçekleşecek. Yarın Denizlililerle bir araya gelecek sevilen tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, yakın tarihin önemli anekdot ve olaylarına ışık tutacak. Tüm Denizlililerin davetli olduğu programın ücretsiz izlenebileceği belirtilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programının bundan sonraki süreçte de değerli isimleri ağırlamaya devam edeceği kaydedildi.

Başkan Zolan'dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak başlattıkları “Kültür Buluşmaları” programları kapsamında davette bulunarak, “Kültür Buluşmaları programları ile ülkemizin birbirinden kıymetli bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Konuklarımızın birikim ve deneyimlerinden hep birlikte faydalanacağız. Bu kapsamda yarın İlber Hocamızı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimizde ağırlayacağız. Programımıza tüm hemşehrilerimi bekliyorum” ifadelerini kullandı.