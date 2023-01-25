Eşarpla boğup sonra boğazını kestiği karısını kıskançlık nedeniyle öldürmüş

Denizli'de eşarpla boğduğu karısını boynunu kesip öldüren cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Koca verdiği ilk ifadede eşini kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğünü itiraf etti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda; bir süredir işsiz olan Sinan Uygun (41), tartıştığı eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) başındaki eşarbı çıkarıp boğduktan sonra öfkesini alamayıp canice boğazını kesti. Kadın kanlar içinde kalırken, koca ise arkasına bakmadan dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, cani koca güvenlik güçlerince olayın yaşandığı apartmanın önünde gözaltına alındı. İncelemelerin ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Emniyette ifadesi alınan koca Sinan Uygun, eşini kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan Uygun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının cansız bedeni ise yapılan otopsinin ardından baba ocağı Afyonkarahisar iline bağlı Sinanpaşa ilçesine götürüldü. Cenazenin yarın sabah saatlerinde defnedileceği öğrenildi.

"Keşke bu tür olaylar yaşanmasa"

Vahşetin yaşandığı mahallede oturan Gülcan Gündoğdu, “Aynı mahallede oturuyoruz. Akşam duydum ve çok üzüldüm. Keşke bu tür olaylar yaşanmasa ama gerçekten çok üzücü bir durum. Olayı internette duydum. Şimdi evin önünden geçerken öyle baktım. İki tane çocukları varmış sanırım. Olay tam neden yaşandığını bilmiyorum” dedi. Esnaf Mahsun Akgün ise "Dün gece Denizli'de yaşanan kadın cinayeti ile ilgili üzgünüz. Bizleri kadınlarımızın öldürülmesi üzüyor. Bu tür olaylar artık yaşanmasın. Denizlili olarak bu olaya tepkiliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 22 yıldır evli olan çiftin 16 yaşında A.U. isimli erkek ve 21 yaşında ise İ.U. isminde kız çocukları olduğu, hayatını kaybeden kadının tekstilde çalıştığı ve kocasıyla aralarında sık sık tartışma yaşandığı öğrenildi.