Eserleri beğeni toplayan Yazar Av. Kadir Yatağan okuyucularıyla buluştu

Denizli'de düzenlenen Merkezefendi 2. Kitap Günleri'nde 40'ı Denizlili olmak üzere 120 yazar,

Acıpayam 1. Kitap Günleri'nde ise 45 yazar, 20 yayınevi ve binlerce eser, kitapseverlerle buluştu. Okuyucu ile kitapları bir araya getiren bu etkinliklerin en önemli misafirlerinden birisi de Denizlili Akademisyen Avukat Yazar Kadir Yatağan oldu. Yazar Kadir Yatağan, bu güne kadar kaleme aldığı “Sevda İklimi” ve “Düşbaz” adlı şiir kitapları ile deneme, şiir ve öykü türlerinin bir kitapta toplandığı üçleme tarzındaki “Gün Batımı Yalnızlıklar” adlı eserini okuyucularıyla buluşturdu.

Eserleri geniş kitlelerce takip edilen Yazar Kadir Yatağan, eserlerini her iki kitap fuarını da ziyaret eden okuyucuları için imzaladı. Yatağan'ın gerçekleştirdiği "Acıpayam Ağzı Dil Özellikleri" konulu söyleşisi de büyük beğeni topladı. Kadir Yatağan'ın imza günü düzenlediği stantları AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, ADD Şube Başkanı Ömer Alev ve 5 ciltlik Türkçe Sözlük ve Osmanlıca – Türkçe Sözlük müellifi Yaşar Çağbayır'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce kitap dostu ziyaret etti.

1985 yılından itibaren şiir, öykü ve deneme yazıları yazdığını söyleyen Yazar Kadir Yatağan, “Bu güne kadar kaleme aldığım 4 eserim bulunuyor. Bunlar ‘Sevda İklimi' ve ‘Düşbaz' adlı şiir kitapları; deneme, şiir ve öykü türlerinin bir kitapta toplandığı özgün üçleme tarzı ‘Gün Batımı Yalnızlıklar' ile Denizli Büyükşehir Belediyesi için hazırladığımız ‘Bir Ahi Zaman' adlı tiyatro türündeki eserlerdir. Eserlerim bugüne kadar ulusal ve yerel yayın organlarıyla sanat ağırlıklı dergilerde yayımlandı. Sanat ve kültüre geniş bir yelpazede katkılar sunmanın gayreti içerisindeyim. Öykü, roman, tiyatro, senaryo ve deneme türündeki eserlerimin yanı sıra folklor derlemeleri, ağız araştırması ve dil incelemesi türlerindeki çalışmalarımı da yakın zamanda basılı eserlere dönüştürerek, sanat ve bilim dünyasına kazandırmayı hedefliyorum. Acıpayam'da ilk kez, Merkezefendi'de ise 2'nci kez düzenlenen kitap fuarlarının mimarı olan belediye başkanlarımız Şeniz Doğan ile Hulusi Şevkan'a ve ayrıca imza günlerinde beni yalnız bırakmayan değerli okuyucularıma teşekkür ederim. Okuyucu, yazar ve kitap buluşmasını sağlayan bu tür etkinliklerin sürdürülmesini temenni ederim” dedi.