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Eşi ve iki çocuğuyla oturduğu ev kül oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın; öğle saatlerinde Türlübey Mahallesinde meydana geldi. Hasan Demir'e ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eşme'de bir işletmede işçi olarak çalışan Hasan Demir'in ailesinden kimsenin olmaması faciayı önledi.


Yangının elektrik kontağından çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

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