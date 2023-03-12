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Eşini öldürdü, aynı silahla kendini başından vurdu

Denizli’de tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan karısını öldüren koca, aynı silahla başına ateş açarak kendini ağır yaraladı.

Denizli'de tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan karısını öldüren koca, aynı silahla başına ateş açarak kendini ağır yaraladı.



Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; servis şoförü olan Hıdır Tutal, evde tartıştığı tekstil işçisi eşi Arzu Tutal'a silahla defalarca ateş etti. Ardından kendi başına dayadığı silahı ateşleyen Hıdır Tutal, eşiyle beraber kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine giden sağlık görevlileri, itfaiye yardımıyla içere girerek talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi, kocayı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Babanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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