Eski Bakan Zeybekci kaza yaptı

DENİZLİ (İHA) – Ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci, Muğla’nın Ula ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı.
DENİZLİ (İHA) – Ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci, Muğla'nın Ula ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı.
Ekonomi eski Başkanı Nihat Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, Muğla Ulu ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi yakınlarında kaza yaptı. Yolun sağındaki şarampole yuvarlanan araçtan fırlayan eski Bakan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı yaralandı.