Eski eşini sokakta bıçaklayarak yaraladı

Denizli'de boşanan çift arasında yaşanan kavga kanlı bitti. İkili arasında yaşanan kavgada bir kişi eski eşini bıçaklayarak yaraladı. Kavganın yaşandığı yerin çocuk parkına yakın olması mahallede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz 2017 yılında boşanan ancak yakın bir süre önce tekrar birlikte yaşamaya karar veren Yasemin G. (31) ile Özgür D. (40) arasında sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre, eski koca Özgür D., eski eşi Yasemin G.'yi kalçasından bıçakladı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kocayı kelepçeleyerek gözaltına alırken, Yasemin G. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın yaşandığı yerin çocuk parkına yakın olması ise mahalleliyi tedirgin ederken bir çok aile kavganın hemen ardından çocuklarını olay yerinden uzaklaştırmak için parka akın etti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.