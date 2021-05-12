Eski okul binasını kütüphane ve kurs merkezi yaptı

Denizli'nin Çivrilli ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, köyünde atıl vaziyetteki okulu tamir ederek kadınlar için kurs merkezi ve kütüphaneye dönüştürdü.

Çivril'in Yalınlı mahallesinde yaşayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Gamze Atmaca, harabeye dönen mahalle okulunu Belediye ve köy halkının destekleri ile tamir ederek Kütüphane ve kurs merkezine dönüştürdü. Genç kız 2 ay önce başlayan tamirat ve tadilat işlerinde bizzat çalışarak okulun yenilenmesinde büyük emek harcadı.

Kurduğu ‘Gülümse' platformu ile birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan 23 yaşındaki Üniversite öğrencisi Gamze Atmaca, yaşadığı Yalınlı Mahallesinde harabeye dönen ilkokul binasını köyün kadınları ile birlikte kurs merkezi ve kütüphaneye çevirdi. 33 yıldır kapalı olan ve yıkılmaya yüz tutan okul tamamlandığında içinde kütüphane, Kurs eğitim merkezi ve çocuk oyun alanı ile köyün kadınlarına hizmet verecek.

Belediye ve Gönüllüler destek verdi

Salgın döneminde öğrenim sürecine ara verilmesiyle köyüne dönen Gamze Atmaca, köyünün yıkılmaya yüz tutan ilkokul binasında çalışma başlattı. Çivril Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde çalışmalara başlayan Atmaca, yıkılmaya yüz tutan okul binasını yeniden hayata döndürdü. 1987 1988 eğitim öğretim yılından sonra kapanan okulu hayırsever ve gönüllülerin verdiği destekle yeniden köyün kullanımına kazandıran Gamze Atmaca “salgın dönemimde öğrenimime ara verip köyüme dönünce boş ve atıl vaziyetteki ilkokulu binamızı gördüm. Köyün çocukları taşımalı eğitimle başka mahalle okullarına gittiği için köyün okulu harabeye dönmüştü. Çivril belediye Başkanı Niyazi Vural ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Keskin'le görüştüm. Okulu, gönüllülerle birlikte tamir edebileceğimizi ve yeniden kullanılır hale getirebileceğimizi söyledim. Başkan Niyazi Vural projemize sahip çıktı ve destek verdi. ‘Gülümse' platformumuzla okulumuzun durumunu ve yapmak istediklerimizi sosyal paylaşım sayfalarından gönüllülere duyurduk. Çok kısa sürede çalışmalara başladık” dedi.

İki ay önce başlayan çalışmalarda okulun tadilatının bitmek üzere olduğunu belirten Atmaca “iki aydır hem belediye hem de gönüllülerimizin çalışmaları ile okulumuzun tadilatı bitme noktasına geldi. Okulda üç oda var. Odanın birisini Kütüphane, birisini bayanlar için kurs ve eğitim merkezi birisini de okul öncesi çocuklarımız için oyun alanı olarak düzenledik. Destek ve bağışlarla kitap topladık. Bayram sonrası Binamızın açılışını yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.