Eşme'de 7 kilo esrar ele geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Uşak'ın Eşme ilçesinde jandarma ekiplerinin belirlenen iki adrese düzenlediği eşzamanlı operasyonlarda 7 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik olarak il genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Eşme ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini belirledi. Aldıkları bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, eş zamanlı olarak 2 ayrı adrese yaptıkları baskında 7 kilo kubar esrar maddesi, 1 adet elektronik terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 30 adet fişeği, 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şahsın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.