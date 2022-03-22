Eşmeli öğrenciler bir kitap okudu, hayatları değişti

Eşme Saraycık İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri, Eşmeli yazar ve eğitimci Mustafa Uslu'nun bir kitabını okudular. Kitaptan etkilene minikler yüzlerce meyve ağacı dikti.

Eşme ilçesine bağlı Saraycık köyünde, çevre köylerden taşımalı olarak gelen öğrencilerin öğrenim gördüğü Saraycık İlkokulu - Ortaokulu öğrencileri ekim ayında okudukları Eşmeli Eğitimci Yazar Mustafa Uslu'nun Bahar Gelince adlı kitabından esinlenerek baharın gelmesiyle birlikte yüzlerce meyve ağacı fidanı dikti.

Saraycık İlkokulu - Ortaokulu Müdürü Hayri Ünal ve öğretmenlerin öncülük ettiği projenin fidanları bir hayırsever tarafından karşılandı. Öğrenciler, kendilerine hediye edilen çeşitli meyve ağacı fidanlarını bahçelerine ve tarla kenarlarına dikerek toprakla buluşturdu.

Okudukları “Bahar Gelince” adlı kitabın öğrencilerde doğa sevgisi, doğayı koruma ve ağaç dikme isteği uyandırdığını belirten okul müdürü Ünal, yazarın da öğrenciler kitabı okuduktan sonra köylerine kadar gelip öğrencilerle kitap okuma ve doğa sevgisi üzerine yaptığı söyleşinin etkili olduğunu ifade ederek etkinliğe destek olan hayırsever ve öğrenci velilerine teşekkür etti.

Öğretmenleri ve velileriyle birlikte ağaç diken öğrenciler, Bahar Gelince adlı kitabı okuduklarında ağaç dikme isteği duyduklarını, ilk defa ağaç diktiklerini belirterek, diktikleri ağaçları gözleri gibi koruyacaklarını ve meyve vermelerini sabırsızlıkla bekleyeceklerini ifade ettiler.

Yazar Mustafa Uslu'nun öğrencilere esin kaynağı olan Bahar Gelince adlı uzun öykü kitabında doğayla iç içe yaşayan girişimci bir baba ile oğlunun kendi köylerinde yaptığı meyve yetiştiriciliği, birbirinden güzel örnek çalışmalar ve başarıları anlatılıyor.