Esnaf polis ekiplerine yemek dağıttı

Denizli'de korona virüsle mücadele kapsamında 24 saat esasına göre kontrol noktasında denetim yapan polis ekiplerine esnaf yemek dağıttı.

Denizli'nin Çal İlçesi'nde korona virüsle mücadele kapsamında Çal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin giriş ve çıkış istikametlerinde, seyir eden sürücü ve yanındaki yolcularının ateşini ölçüyor. Yapılan kontrolleri fark eden işletme sahibi ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi İlhan Üşür, kontrol noktasına giderek görevli polis ekiplerine yemek dağıttı. Dağıttığı aperatif yemeklerinden ardından ise polis ekipleri İlhan Üşür'ün de ateşini ölçtü.

Ateşinin ölçülmesinin ardından Üşür emniyet amirliğine giderek görevli personellere de yemek dağıttı.