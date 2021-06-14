Esnafa içme suyunda yüzde 90 indirim

500'er TL hibe desteği vermeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 7 bin esnafın müracaatını aldı. Başvurular devam ederken tüm esnaf ve ticari işletmelerin içme suyu ve atık su ücretlerinde de yüzde 90 oranında indirim yapılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa 1.500'er TL'lik hibe desteği vermeye yönelik müracaatlarını 28 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren almaya başladı. Denizli'nin 19 ilçesinden yapılan başvurular sürerken, müracaatı onaylanan esnafa 1.500'er TL'lik destek ödemeleri de kısa süre içinde başladı. Bayan kuaför, berber, bilardo ve oyun salonları, çay bahçeleri, çay ocakları, düğün salonları, fotoğrafçılar, güzellik salonu, halı saha işletmeleri, hamam ve sauna, internet kafe ve işletmeleri, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, lunaparklar, müzisyenler, okul kantin işletmecileri, restoranlar, spor salonları, tost ve ızgara salonu esnafı olmak üzere bugüne kadar yapılan müracaat sayısı ise 7 bine ulaştı. Söz konusu işletmelerin müracaatlarının onaylanmasının ardından 1.500 TL desteği hesaplarına aktarılmaya devam ediyor.

Esnaf ve tüm ticari işletmelere yüzde 90 su indirimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 1.500 TL'lik karşılıksız hibe desteğinin yanında kent genelindeki tüm esnaf ve ticari işletmelerin Haziran- Temmuz- Ağustos-Eylül aylarında içme suyu ve atıksu ücretlerinde yüzde 90 oranında indirim yapıyor. Mevcut tarifeye göre yüzde 90 oranında yapılan indirim 4 ay boyunca geçerli olacak.

Başkan Zolan: "Bu zor günleri birlikte atlatacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaşanılan zorluklara bir nebze de olsa merhem olmak adına faaliyetlerini durduran esnafa yönelik desteklerinin sürdüğünü söyledi. "Bu zor günleri birlikte atlatacağız" diyen Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak geçen ay esnafımıza yönelik başlattığımız destek müracaatlarımız 7 bin sayısını buldu. Bunların büyük bir bölümünün hesaplarına 1.500'er TL yatırdık. Bunun yanında tüm esnafımız ve ticari işletmelerimizin Haziran- Temmuz- Ağustos-Eylül aylarında içme suyu ve atıksu ücretlerinde yüzde 90 oranında indirime gittik. Ben şimdiden tüm desteklerimizin esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu zor günleri inşallah dayanışma içerisinde, omuz omuza yine birlikte atlatacağız” dedi.