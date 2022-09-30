Esnafı oyalayıp küçük kıza hırsızlık yaptırdılar

Denizli'de alışveriş bahanesiyle girdikleri aktarda çalışanı oyalayan iki kadın, yanlarında getirdikleri küçük kıza hırsızlık yaptırdı. Kasanın çekmecesinden içerisinde 20 bin TL olan çantayı alıp eteğine gizleyen küçük kız ve kadınlar, tarttırdıkları ürünü de almadan kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde Bayramyeri Meydanı'nda faaliyet gösteren bir aktarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları iddia edilen iki kadın, yanlarındaki küçük bir kız çocuğuyla birlikte Hakkı Memişoğlu'na ait aktara geldi. Örtülü ve yüzleri maskeli olan iki kadın, bir süre etrafa bakındıktan sonra iş yeri çalışanından kendilerine 10 TL'lik kına tartmasını istedi. Olay esnasında iş yerinde yalnız çalışmakta olan genç kız, kapının önündeki rafta bulunan poşetten kınayı alarak tarttığı sırada anne olduğu öne sürülen kadın, küçük kızı tezgahın arkasındaki kasaya yönlendirdi.

İki kadın çalışanın görüş açısını kapattı

Küçük kız, iki kadının iş yeri çalışanının içeriyi görmemesi için görüş açısını kapatması sayesinde tezgahın arkasına dolaşıp içerisinde 20 bin TL olan el çantasını aldı. Saniyeler içerisinde kasanın çekmecesinden içi para dolu çantayı alan küçük kız, gizlemeye çalıştığı çantayla birlikte kapıda kendisini bekleyen kadınların yanına geldi. Elindeki çantayı eteğinin içerisine gizleyen kız çocuğu ve iki kadın, çalışanın hazırladığı siparişi de bahane uydurup almadan bölgeden uzaklaştı.

Bir süre sonra yeniden iş yerine gelen Hakkı Memişoğlu, çekmeceyi açıp baktığında çantasının yerinde olmadığını fark etti. Kamera kayıtlarını izlediğinde soyulduğunu anlayan Memişoğlu, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kayıtlara yansıyan olayın faillerini anında tanıdı. Bölgede daha öncede de hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ne kadar dikkatli olmaya çalışsalar da hırsızlık olaylarına engel olamadıklarını ifade eden Hakkı Memişoğlu, "Dün öğle saatlerinde arkadaşımız tek başına çalışırken iki kadın ve bir çocuk gelmiş. Çalışanımıza birkaç soru sorduktan sonra dışarıda bulunan kınadan 10 TL'lik istediklerini söylüyorlar. Kınayı kattığı sırada iki kadın önünü kapatıyor ve kız çocuğu kasada bulunan para çantasını alıp tekrar çıkıp geri çıkıyor. Dışarı çıkıyorlar, tarttırdıkları kınayı almadan bırakıp gidiyorlar. Ay sonu ödemelerimizden dolayı 20 bin TL paramız vardı. Kimliğimiz, kredi kartımızı her şeyimiz içindeydi. Dükkandan buradan bankaya giderken kullandığımız çantamızdı. Başkalarının canının yanmaması için polis ekiplerine haber verdik. Yani olay çok kısa süre içerisinde gerçekleşti. Çalışanımız çok dikkatli olmasına rağmen bir anlık gafletle gitti. Polis ekipleri kamera kaydını izlediğinde bilinen kişilerin olduğunu belirtti. Marketlerden yağ, deterjan gibi malzemeler çalan kişiler olduğu söylendi. İnşallah emniyet güçlerimiz kısa süre içerisinde yakalar. Ceza almalarını isteriz. Kendimiz de ne gerekiyorsa mahkemeye başvuracağız" diye konuştu.