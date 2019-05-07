Esnafın en büyük sıkıntısı çırak bulamamak

Denizli'de çırak bulamamaktan şikayet eden esnaflar, mesleklerini bırakacak yeni insanlar yetiştirmek istiyor. Çırak bulunamadığı ve meslek öğretilemediği için terzilik, tamircilik, lehimcilik, oto elektrikçilik, kaportacılık gibi birçok meslek grubu yok olma tehlikesi yaşıyor.

Ülke genelinde birçok meslek grubu çırak bulamama sıkıntısı yaşıyor. Çırak yetişmemesi birçok meslek grubunu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor. Çırak yetişmemesinin en büyük sıkıntısını ise sanayi sitesinde bulunan esnaflar yaşıyor.

Denizli'de oto tamirciliği yapan Talha Özben, insanların çocuklarını artık esnaflığa yönlendirmediğini ve meslekte usta yetiştirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “Tamir kaporta boya mekanik işleri yapıyoruz. Usta yetiştirme konusunda baya bir sıkıntımız var. İnsanlar artık sanayiye yönelmiyor. Yani meslek guruplarına yönelmiyorlar daha doğrusu. Meslek guruplarına yönelmeyince de, herkes ‘Benim çocuğum doktor olsun, avukat olsun' gibi düşünceler içerisinde olduğu için belli bir yaşı geçtikten sonra da çıraklık yapamıyorlar” dedi.

“Çocukların yönlendirilmesi gerek”

Mesleğe 11 yaşında başladığını ve 25 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Özben, iyi bir ustanın bu işin çekirdeğinden yetişmiş olması gerektiğini dile getirerek, “İyi bir çırak çekirdekten yetişmeli. Bunun okulları da var, okullarını da okuyacaklar illaki. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bununla ilgili bir çalışma yapabilir. Çocuklarımızı mesleğe yönlendirmek gibi eli neye yatkınsa, ressam mı, öğretmen mi, ona göre yönlendirmeleri gerekiyor. Bize gelen oluyor ama belli bir yaşı geçmiş olan geliyor. Bu sadece bizim değil sektörün genel sorunu" şeklinde konuştu.

"Çocuklar yönlendirilebilir”

Terzilik yapan ve çırak bulamama sıkıntısını yıllardır yaşayan Halis Bozkuş ise eğitimcilerin ve ailelerin eli terziliğe yatkın olan çocukları bu mesleğe yönlendirebileceğini belirterek, “Bu işe aşağı yukarı 28 yıldır yapıyorum. İlkokuldan sonra terziliğe geçtim. Okuldan sonra terziliğe girmem ile birlikte şimdiye kadar bu hale geldik. Maalesef çırak artık yetişmiyor. Sebebi de terziliği çok merak eden olmuyor. Alttan birileri gelmiyor eleman sıkıntısını çok çekiyoruz eleman yetişmiyor. Bunu velilerden ziyade öğretmenler yönlendirirse belki olabilir. Herkes okuyor ama sonuçta okuyarak bir noktaya gelinmiyor. Arada derede kalınıyor” ifadelerini kullandı.