İhlas Haber Ajansı

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Eşya kaçakçıları yakayı ele verdi

Denizli’de eşya kaçakçılığı yapan 3 şüpheli, kaçak malzemeleri piyasaya süremeden yakalandı.

Denizli'de eşya kaçakçılığı yapan 3 şüpheli, kaçak malzemeleri piyasaya süremeden yakalandı.



Denizli'de ‘Eşya Kaçakçılığı' suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu' çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 12 adet çeşitli marka ve modellerde kaçak cep telefonu, 174 adet cep telefonu aksesuarı, 24 adet elektronik sigara, 20 adet elektronik sigara likiti, 17 adet elektronik sigara parçaları ele geçirildi.

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