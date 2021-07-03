eTwinning ödül töreni yapıldı

eTwinning unvan alan öğretmenler ve okullar için ödül töreni gerçekleştirilci. Merkezefendi Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Müdür Yardımcısı Mustafa Özevcimen, Şube Müdürü Yasin Temel, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “Avrupa'da okul ortaklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen, iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak için öğrenme toplulukları oluşturan eTwinnig faaliyetleri ilimizde de etkin olarak devam etmektedir. Müdürlüğümüz eTwinnig birimi aracılığıyla 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında, 1000'e yakın öğretmen ve idareciye, çevrimiçi bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 2021 Haziran ayı itibariyle Denizli ilinde, eTwinning portalına, 854 okuldan 3502 öğretmen 2165 proje ile kayıtlı durumdadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa'daki okullar arası işbirliğini teşvik eden, ayrıca eğitimciler için sürekli çevrimiçi Mesleki Gelişim için fırsatlar da sunan eTwinnig çalışmalarına katılan, emek veren ve kalite etiketi sahibi olan okullarımızı, yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim. Sürece destek sunan birimimiz öğretmenlerine teşekkür ederim” dedi.