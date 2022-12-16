Ev hayvanlarını kimliklendirmeyenlere 3 bin 642 TL idari para cezası

Denizli'de bugüne kadar kedi ve köpek olmak üzere toplamda 15 bin 191 ev hayvanı mikroçip ile kimliklendirildi. Kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen, kayıt altına aldırmayanlara 1 Ocak 2023 tarihinden 3 bin 642 TL idari para cezası uygulandıktan sonra kimliklendirme yapılabilecektir.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınmasına dair yönetmelik çerçevesince sahipli kedi, köpek ile gelincikler kimliklendirilerek kayıt altına alınmaktadır. Denizli'de bugüne kadar 5 bin 505 kedi ve 9 bin 686 adet köpek olmak üzere toplamda 15 bin 191 ev hayvanı mikroçip ile kimliklendirilerek ev hayvanı pasaportu düzenlendi. Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilen serbest veteriner hekimler aracılığıyla her yaştaki hayvanlarını 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırabilir. Kimliklendirme süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erdikten sonra, sadece 6 aylıktan küçük olan kedi, köpek ve gelinciklere kimliklendirme ve mikroçip uygulaması yapılabilecektir.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklama; “Belirtilen süre içerisinde hayvanlarını kimliklendirmeyen hayvan sahiplerine, 5199 sayılı ve 5996 sayılı kanunların ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacaktır. Yönetmelik çerçevesince kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5199 sayılı kanunun gereği 2023 yılı için 3 bin 642 TL idari para cezası uygulandıktan sonra kimliklendirme yapılabilecektir.” denildi.