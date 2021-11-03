Ev kirası parasını düşürdü, zabıta ekipleri teslim etti

Denizli'de yaşayan Nahla Caled, içerisinde ev kirası parasının bulunduğu zarfı düşürdü. Duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan içi para dolu zarf, zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi Duatepe Caddesi'nde bir zarfın içinde 575 lira bulan İsmet Kurt, içi para dolu zarfı Sarayköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Zabıta Müdürlüğü'ne kayıp para başvurusunda bulunan Nahla Caled, içerisinde ev kirası parasının bulunduğu zarfı düşürdüğünü belirtti. Zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonucu paranın Caled'e ait olduğunu tespit etti. Tutulan tutanak karşılığında parasını zabıta ekiplerinden teslim alan Nahla Caled, parayı bularak zabıtaya teslim eden Kurt'a ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.