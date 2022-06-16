İhlas Haber Ajansı

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Ev ve süs hayvanı satışı yapanlar sertifikalı olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veterinerlik Birimi tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca Ev ve Süs Hayvanı Satış Sertifikası Eğitimi yapılacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “Ev Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim” programı düzenleyecek. 28 Haziran 2022 Salı günü saat 09.00'da Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek eğitim programına katılmak isteyen vatandaşların 21 Haziran 2022 Salı gününe dek Denizli Büyükşehir Belediyesinde yer alan dilekçe formunu doldurarak başvuru yapabileceği ve eğitime katılabileceği ifade edildi.



Eğitim programı


Eğitim çerçevesinde Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi ve 5199 sayılı Kanun, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin; kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği, hayvan ekolojisi, hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi konuları işlenecek. Eğitim sonunda gerçekleştirilecek sınav ile başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

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