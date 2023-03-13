Evden altın çalan kadınlardan 2'si tutuklandı

Denizli'de evlere girip ziynet eşyalarını çalan 4 hırsız kadından 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; TOKİ binalarındaki vatandaşları hedef alan altın kızlar, belirledikleri evlere girerek duygu sömürüsü yapıp altın çalması üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan aldığı bilgiler sonucunda şüphelilerin kimliğini belirledi. Daha öncesinden de sabıkalarının olduğu öğrenilen C.T., S.G., F.Ç., Ç.K. isimli 4 kadın, çaldıkları ziynet eşyalarıyla beraber kıskıvrak yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen kadın şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si de serbest bırakıldı.