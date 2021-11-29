Evden çıktıktan sonra sırra kadem basan kadın bulundu

Denizli'nin Çameli ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi kadın bulundu.

Çameli ilçesi Belevi Mahallesi'nde ikamet eden 39 yaşındaki evli 2 çocuk annesi Serya Akcan, iki gün önce sabah saatlerinde evden çıktı. Geçen süre zarfında kendisinden haber alınamayan Akcan, bir daha dönmedi. Akcan'ı her yerde aramasına rağmen bulamayan ailesi durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmaya vatandaşlar ve ailede destek verirken, Akcan'dan sevindirici haber geldi. Akcan, İmamlar Mahallesi ve Sürücüler mevki arasında bulundu. 39 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.