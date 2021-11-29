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Evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı

Denizli’nin Çameli ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi kadın için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi kadın için arama çalışması başlatıldı.


Çameli ilçesi Belevi Mahallesi'nde ikamet eden 39 yaşındaki evli 2 çocuk annesi Serya Akcan, iki gün önce sabah saatlerinde evden çıktı. Geçen süre zarfında kendisinden haber alınamayan Akcan, bir daha dönmedi. Akcan'ı her yerde aramasına rağmen bulamayan ailesi durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmaya vatandaşlar ve ailede destek veriyor.

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