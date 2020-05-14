İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evine uyuşturucu baskını yapılan müzisyen tutuklandı

Denizli’de kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edilen müzisyen, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Denizli'de kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edilen müzisyen, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tutuklanan şahsın korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'dan Denizli'ye geldiği öğrenildi.


Denizli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rap tarzı müzik yapan ve müzisyen olduğu öne sürülen Nihat B.'nin (25) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Kentin merkezindeki adrese JASAT ve jandarma ekipleri, eğitimli K9 köpekleri ile operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste çatı katında 10 adet kenevir, 30 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, esrar öğütme makinesi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Nihat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu söylediği öğrenilen şahsın korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'dan Denizli'ye geldiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.