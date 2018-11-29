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Evinin yolunda öldü

Denizli’de kahveden çıkıp evine doğru giden yaşlı adam yolda kalp krizi geçirerek hayatının kaybetti.

Denizli'de kahveden çıkıp evine doğru giden yaşlı adam yolda kalp krizi geçirerek hayatının kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Tavas ilçesi Avdan Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Nuri Ekiz (70), kahveden eve gitmek için ayrıldı. Ekiz'in evinin yolunda bir anda yere yığıldığını gören komşuları yaşlı adamın yardımına koştu.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ekiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.


Ekizin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

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