Evlenme vaadiyle 22 bin TL dolandırıldı

Denizli'de yaşayan 53 yaşındaki şahıs, Hatay'da evlenmek için aracılar sayesinde tanıştığı kadın tarafından yaklaşık 22 bin TL dolandırıldığını iddia ederek jandarmaya başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Çivril'in Kızılcayer Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Önal (53), eşinden 2,5 yıl önce ayrıldı. Çivril'de birçok kişinin evlenmesine aracılık eden kişi sayesinde Hatay'daki Pınar Y. isimli kadınla tanışan Önal, söz konusu kişi ile birlikte Hatay'a gitti. Önal, evlenme konusunda anlaşmaya vardığı Pınar Y. ile evlenmesine aracılık eden kişinin yaklaşık 22 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla daha sonra jandarmaya başvurdu.

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Önal, “Geçen hafta Cuma gün daha önce Çivril'de birçok kişiye evlenmek için tanıştıran bir kişiyle otobüsle Antakya'ya gittik. Orada bir pansiyona yerleştik, sonra evleneceğim ve isminin Pınar olduğunu söyleyen kızın yanına gittik, tanıştık. Bana 35 yaşında olduğunu söyledi. Ben de aramızda biraz yaş farkı olduğunu söyledim, bana ‘Önemli değil mutlu olalım yeter' dedi. Sonra Ökkeş isimli bir adamla eşi olduğunu iddia eden Perihan diye bir bayan geldi. Oturduk konuştuk, evlenmeye karar verince orada bir kuyumcuya gidip 3 bin 600 lira tutarında yüzük ve küpe aldık” dedi.

“Telefonla konuşacağım diye uzaklaştı, sonra arabaya binip kaçtı”

Sonrasında kendisinden süt parası adı altında para talep ettiklerini aktaran Önal, “İlk gün süt parasının 500 lirasını verdim, ertesi gün kalan 6 bin 500 lirayı da tanıdıkları bir taksiciye verdim. Sonrasında otogara gidip otobüse bindik ve Kızılcayer'e geldik. Sonra ilçe merkezine giderek kuyumcudan 7 bin liralık bilezik aldım. Eve döndüğümde Pınar bana hasta olduğunu söyledi, hastaneye götürdük getirdik. Evin bahçesinde fotoğraf falan çekiyordu, sonrasında 'Kardeşlerimle özel konuşamayacak mıyım?' diyerek benden uzaklaştı, konuşarak bahçenin dışına doğru çıktı. O sırada sokağın başına gelen arabaya binerek kaçtı gitti” dedi.

"Evleneceğim diye 2-3 saat yanımda durdu"

Araca bindikten sonra hızla köyden uzaklaşan Pınar Y.'yi telefonla defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını belirten Önal, evliliğe aracılık yapan kişiye de ulaşamayınca Çivril İlçe Jandarma komutanlığına giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. 2 gün içinde aldığı ziynet eşyaları ve ödediği süt parası ile birlikte yaklaşık 22 bin lira harcayan Önal, kendisini dolandıranların şebeke olduğunu iddia ederek, “Bunlar 6-7 kişilik çete. Aracısı, taksicisi, abisiyim diyen de, ablasıyım diyen de şebeke. İnsanları hassas oldukları yerlerden yakalayıp kandırıyorlar. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Evleneceğim diyerek 2-3 saat yanımda durdu, beni dolandırdı gitti. Yetkililer bir an önce bunları bulsun” dedi.