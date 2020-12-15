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Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 2 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 29 şahıs gözaltına alınırken, şahıslara sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten ve kumar oynamalarından dolayı idari para cezası uygulandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından iki farklı noktada eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi. Operasyon Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar ve Kınıklı mahallesinde gerçekleştirildi. Evde çok sayıda kişinin bulunduğu, gürültülü seslerin geldiği ve kumar oynandığına dair ihbar gelen polis ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 29 şahıs gözaltına alındı


Operasyonda 2 ayrı evin umuma açık olarak eğlence ve oyun mekanına dönüştürdükleri tespit edildi. Operasyon neticesinde iki farklı adreste kumar oynadıkları tespit edilen 29 şahıs gözaltına alındı.



Evde kumar oynayan 19 şahsa 23 bin 275 TL idari para cezası uygulandı


Evde kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine 29 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 19 şahsa kumar oynadığı gerekçesiyle 23 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara ise sosyal mesafe kuralına uymadığından dolayı 91 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.



Ev sahiplerine para cezası kesilirken, evler mühürlendi


Operasyon neticesinde evlerde kumar oyunlarında kullanılan 150 TL para, para olarak kullanılan oyun pulları, oyun kağıtları ve ajanda ele geçirildi. Öte yandan, ikamet sahibi 3 şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynanan evler ise mühürlendi.

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