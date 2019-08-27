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Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale ilçesinde evlerin arasında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evlerin arasında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken mahalleli kısa süreli panik yaşadı.


Yangın, Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yangın, ağaç ve kuru otların bulunduğu alana atılan sigara sebebiyle çıktı. Alevler, otların kuru olması sebebiyle kısa sürede büyürken, vatandaşlar ellerinde hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Vatandaşlar, alevlerin evlere yakın olması sebebiyle kısa süreli panik yaşadı.


Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

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