Evlerinde yakalanan hırsızlık şebekesi tutuklandı

Denizli'de iş yerinden hırsızlık yapan ve JASAT tarafından yapılan operasyonla evlerinde yakalanan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Buldan ilçesi ve Honaz ilçelerinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesindeki şüpheli evlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan faaliyete Honaz ve Buldan ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de dahil oldu.

Hırsızlar toplandı

Mahalledeki bir çok eve giren jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamada hırsızlığı gerçekleştiren S.T., A.D., A.C. ve T.C., kıskıvrak yakalandı. Teker teker karakola götürülen şüphelilerin ifadesi alacak olan jandarma ekipleri, böylelikle bir olayı daha aydınlatmış oldu.

İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.