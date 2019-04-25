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Evlilik Okulu 39. dönemi sona erdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’ye örnek olan “Ailemi Seviyorum Projesi” kapsamında eğitimlerine devam eden Evlilik Okulu 39.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'ye örnek olan “Ailemi Seviyorum Projesi” kapsamında eğitimlerine devam eden Evlilik Okulu 39. dönem mezunlarını verdi.


2012 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Ailemi Seviyorum Projesi” kapsamında hayata geçirilen ve 7 yılda binlerce mezun veren Evlilik Okulu, 39. dönem mezunlarını verdi. 1 ay süren eğitim sürecini tamamlayan 50 kursiyer Kent Konseyi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı.


Etkinlikte bir konuşma yapan Değirmenci, aile toplumun temel taşı olduğunu kaydederek, “Öncelikle evliliğiniz güzelliklere vesile olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak en çok değer verdiğimiz eğitim programlarımızdan biri Evlilik Okulu'dur. Aile huzurlu ve sağlıklı olursa daha sağlıklı nesiller yetişir. Bu nedenle bu projemize çok değer veriyoruz. Eğitimlerimize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.


Konuşmaların ardından kursiyerler belgelerini aldı.

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