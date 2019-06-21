Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında yaklaşık 7 yıl önce başlatılan Sağlıklı Evlilik Okulu'nda 40. dönem eğitimleri başladı. Yoğun ilgi görmeye devam eden Evlilik Okulu'nun 40. dönem eğitimlerine 40 çift katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında düzenlenen Evlilik Okulu'nda 40. dönem eğitimleri başladı. Kent Konseyi'nde düzenlenen Evlilik Okulu'nun 40. dönem açılış dersine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve 40 çift katıldı. Sağlıklı nesillerin sağlıklı ailelerde yetiştiğini belirten Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, evlilik kararının çok önemli bir konu olduğunu dile getirerek pek çok güzelliği içerisinde barındırdığına dikkat çekti. Değirmenci, “Hayatta verilen en önemli kararlardan bir tanesi evlilik kararıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak evliliği, aileyi önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik çerçevesinde birçok projeyi hayata geçirerek vatandaşlarımıza katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

“2012 yılından bu yana eğitimler devam ediyor”

Evlilik Okulu eğitimlerinin 2012 yılında başlatıldığını ifade eden Değirmenci, 7 yılı aşkın zamandır pek çok gencin mutlu aile kurmaları adına bu eğitimleri düzenlediklerini söyledi. Değirmenci, “Hayatı kolaylaştırma adına, çözüm üretme anlamında faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik Okulu 2012 yılında başlayan ve yoğun katılım ile devam eden bir proje. Bir işe başlamak önemlidir ama en önemlisi o işi sürdürebilir hale getirmek daha önemlidir. 7 yılı aşkın zamandır devam eden projemiz sizlerden talep geldiği sürece devam edecektir. Eğitim programımızın sizler için faydalı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından 40. dönem Evlilik Okulu'nun ilk dersine geçildi.