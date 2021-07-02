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Fabrikaların ortasında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli’de sanayi bölgesinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

Denizli'de sanayi bölgesinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Genç ağaçların zarar gördüğü yangın havadan görüntülendi.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesinde meydana gelen orman yangını korku dolu anlar yaşattı. İşçilerin müdahalesi ile fabrikaları teğet geçen orman yangınına işçiler, itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan alevler ekiplerin uzun uğraşı sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın bölgesi drone ile havadan görüntülendi.

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