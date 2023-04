Faciadan dönülen hayvanat bahçesinde önlemler artırıldı

Denizli'de Irak uyruklu bir çocuğun, yasak olmasına rağmen yaklaştığı deve tarafından ısırıldığı hayvanat bahçesinde benzer bir kazanın bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alındı.

Denizli'de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 8 yaşındaki Irak uyruklu Basım Osamah, yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşınca hayatının şokunu yaşadı. Devenin başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalkan çocuğu, babası büyük bir refleks göstererek devenin ağzından almayı başardı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Basım Osamah, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Facianın kıl payı atlatıldığı hayvanat bahçesinde benzer bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemler alındı. Ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden hayvanat bahçesinde, develerin olduğu bölümün çiftler uzatıldı. Tel örgülerin yükseltilmesiyle birlikte hem develerin hem de ziyaretçilerin birbirleriyle temas etmelerinin önüne geçildi.

Ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde yaşanan olayı öğrenince büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Orhan Akbaş, “Görüntülerde devenin çocuğu ısırdığını gördüm. Yabancı uyruklu bir çocukmuş ısırılan. Sağlık durumu da iyi olduğunu duydum. Sonuçta hayvan her an her şeyi yapabilir. Ailesi için gerçekten çok zor bir durum ve onu yaşamadan bilmeyiz. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. O anları gördüm de açıkçası izahı yok. Devenin o şekilde çocuğu havaya kaldırması ve ailenin veryansın edişi yürekleri parçaladı” dedi.