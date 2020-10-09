İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Faizle borç verdikleri vatandaşları mağdur eden tefecilere operasyon; 3 gözaltı

Denizli’de vatandaşlara elden borç vererek yüksek meblağlardaki senetlere imza attıran tefecileri 4 ay takibe alan KOM ekipleri, farklı ev ve işyeri adreslerine operasyon düzenledi.

Denizli'de vatandaşlara elden borç vererek yüksek meblağlardaki senetlere imza attıran tefecileri 4 ay takibe alan KOM ekipleri, farklı ev ve işyeri adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda senetlerin yanı sıra bilgisayar, pos cihazı, ve mermiler ele geçirildi.


Denizli'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan ve vatandaşları mağdur eden çeteye operasyon düzenlendi. Çete üyeleri, vatandaşlara faiz karşılığında borç para veren şahıslar, aynı zamanda iş yerlerinde bulunan POS cihazları ile komisyon karşılığında POS tefeciliği yaptı. Ödeyemeyecekleri yüksek meblağlarda senetleri imzalatan çete, borca soktukları vatandaşları İcra Müdürlüklerinden imzalatılan senet bedellerini tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. 4 ay boyunca takibe alınan şahıslar adım adım izlendi. Operasyon için düğmeye basan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipler, şahısların ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen operasyon kapsamında 2 adet bilgisayar, POS cihazı, mağdurlara ait 5 adet senet, yazar kasa, 3 adet suçta kullanılan telefon ile hatları, 75 adet mermi ve suçlarda kullanıldığı değerlendirilen doküman ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.