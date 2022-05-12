Farkındalık için bir araya geldiler

Engellilere yönelik eğitim veren okulların da katıldığı programda engellilerin sorunlarına dikkat çekilip farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle özel bir program düzenledi. Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene, protokol, engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan gruba öğrenciler işaret dili ile eşlik etti. Daha sonra program Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda devam etti. Kent Konseyi Engelliler Meclisi adına bir konuşma yapan Yürütme Kurulu Üyesi Alper Patır, pandemi süreci ile evden çıkmadan yaşam sürmenin ne kadar zor olduğunu görülmesi açısından bireylerin, engellilerin duygularına ortak olduğuna dikkati çekti.

"Tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz"

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ise, engelli bireylerin her zaman yanlarında olmaya gayret ettiklerini söyledi. Değirmenci, “Sizleri seviyoruz, Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin hayatını kolaylaştırma adına güzel şeyler yapmaya çalıştık. Şehrimizdeki kaldırımları Avrupa standartlarına uygun hale getirdik, toplu taşıma araçlarımızın hepsini engelli dostu haline getirdik. Erişilebilirlik haritasını yapan ilk Büyükşehir Belediyesiyiz. Kent Konseyi Engelliler Meclisimizi de bu konuda tebrik etmek istiyorum. Elimizden gelen tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları mehteran, şarkı, dans ve halk oyunları gösterileri sundu. Vatandaşların beğeniyle izlediği programda öğrenciler muhteşem performansları ile ayakta alkışlandı. Denizli'de faaliyet gösteren engellilere yönelik eğitim veren eğitim kurumlarının yöneticilerine de günün anısına plaket takdimi yapıldı.