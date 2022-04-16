Fatih Erkoç, Denizlililere unutulmaz bir gece yaşattı

Binlerce vatandaşın katıldığı konserde usta sanatçı Fatih Erkoç, Denizlililere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı programlar tüm hızıyla devam ederken, dün akşam Türk Müziğinin usta ve sevilen ismi Fatih Erkoç Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizlililerle buluştu. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser öncesi, ramazan ayına özel Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde palyaçolar çocuklara özel boyama yaparken, ateşbaz gösterileri ve uzun boyu ile dikkat çeken tahta bacaklı animatör Denizlililerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Fatih Erkoç'tan eşsiz bir müzik ziyafeti

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne alan usta sanatçı Fatih Erkoç programa katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Gecede Türk müziğinin efsane ismi Fatih Erkoç en güzel parçalarını Denizlililer için söylerken, vatandaşlar da sanatçının tüm şarkılarına hep bir ağızdan coşku içerisinde eşlik etti. Konsere katılanların unutulmaz bir gece yaşadığı programın sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, sevilen sanatçı Fatih Erkoç'a teşekkür ederek, Denizli'nin simgesi horoz figürlü bir kaide verdi.