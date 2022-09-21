Federasyon temsilcileri yeni sezonu masaya yatırdı

Türkiye'deki spor federasyonlarının Denizli temsilcileri, yeni sezon öncesi tanışma ve bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Federasyon İl Temsilcileri ile yeni sezon öncesi tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Fatma Yıldız Hanım Yurdu toplantı salonunda gerçekleşen programa federasyonların Denizli temsilcileri ile Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ve ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporda Denizli'nin gelişmesi ve hakkettiği yere ulaşması için gayretli çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi. İl genelinde tesis kapasitesinin ve standartlarının her geçen gün arttığını söyleyen İlman, modern tesis altyapısı ile Denizli'de yeni sezonda organizasyon kabiliyetini arttıracaklarını ve daha çok, daha kaliteli spor organizasyonları ile ivmeyi yükselteceklerini ifade etti.

“Spor kenti olmayı kendimize hedef edindik”

ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya konuşmasında amatör sporlar olarak 142 kulüp ile sadece futbol değil, tüm branşlarda spor kenti olmayı kendilerine hedef edindiklerini söyledi. İl temsilcilerinin gönüllü olarak bu işe soyunan kişiler olduğunu söyleyen Sarıkaya, her birinin gece gündüz demeden fedakarca çalıştıklarını bildiklerini sözlerine ekledi. Programın devamında İl Müdürü Ömer İlman ile Federasyon İl Temsilcileri branşlar, sporcu ve kulüp sayılarının arttırılması ve yeni dönem çalışmalarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.