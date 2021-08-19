Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarından dostluk mesajı

Denizli'de Fenerbahçe ve Galatasaray Derneği Yönetim Kurulları dostluk yemeğinde bir araya geldi. Ezeli rekabetin sahada olduğunu ebedi dostluğu daim olduğunu belirten Denizli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Balaman, "Bu organizasyon; sporun esasında dostluk ve kardeşlik olduğunu tüm spor kamuoyuna hatırlatmak anlamında önemli bir organizasyon oldu. Ezeli rekabetin sadece sahada kaldığı ve ebedi dostluğumuzun daim olduğu inancıyla herkese keyifli bir sezon diliyoruz. Davetimize olumlu yanıt veren Denizli Galatasaray Derneği'ne de teşekkür ediyoruz” dedi.

"Dostluğun uzun sürmesini temenni ediyoruz" diyen Denizli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Kazım Varlıker, “Dernek olarak ezeli rakip, ebedi dostumuz Fenerbahçe'nin Denizli'deki temsilcisi Denizli Fenerbahçeliler Derneği ile lig başında yönetim kurulu ve başkanların katılımı ile dostluk yemeğinde bir araya geldik. Bu dostluğun uzun dönem sürmesi dileğiyle” şeklinde konuştu.