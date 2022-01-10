İhlas Haber Ajansı

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FETÖ firarisi tutuklandı

Denizli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.


İl Geneli FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik operasyonlarda Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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