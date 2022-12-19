İhlas Haber Ajansı

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FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Denizli’de gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Denizli'de gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.



Denizli'de 12 Aralık 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İşlemleri ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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