İhlas Haber Ajansı

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FETÖ operasyonunda 4 üyeden 2'si tutuklandı

Denizli’de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 üyeden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 üyeden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Denizli'de “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 üye tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yapılan bir diğer operasyonda ise yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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