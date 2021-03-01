FETÖ operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PYD Terör Örgütünü toplamaya ve sohbet toplantısı düzenleyerek bir araya getirmeye çalışan 8 şüpheliye 9 farklı adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheliden örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PYD Terör Örgütü ile bağlantısı olan şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrası örgüte yardım etme, yer temin etme, dağılan grubu tekrar toplama ve tutuklu olarak yargılanan örgüt mensuplarının yakınlarına maddi yardım yapmak isteyen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yerleri tespit edildi. Yapılan titiz çalışmalar sonrası 9 farklı adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere ayrı ayrı zarflara konulmuş 7 bin 500 TL para ele geçirildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olma suçundan sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Bursa Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.