FETÖ terör örgütü mensubu 2 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası alan 2 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen haklarında arama, yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu FETÖ terör örgütünün üyesi oldukları tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ üyesi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.