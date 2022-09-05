FETÖ üyesi tutuklandı

Denizli’de hakkında 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de hakkında 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Çalışmada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan, hakkında 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. İfadesi ardından şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.