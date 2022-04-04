FETÖ ve PDY'ye yardım eden 2 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY örgütüne yardım eden ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme” suçundan haklarında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli için ekipler harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda 2 kişi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.