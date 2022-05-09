FETÖ yandaşı 4 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yardım etme suçundan haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli ve örgüte üye olan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan haklarında 2 yıl 1 ay ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 üye daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.