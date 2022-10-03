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FETÖ'cü kamu çalışanları Denizli'de yakalandı

Denizli’de yapılan FETÖ operasyonunda aralarında kamu çalışanların da bulunduğu toplam 6 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 1 örgüt üyesi tutuklandı.

Denizli'de yapılan FETÖ operasyonunda aralarında kamu çalışanların da bulunduğu toplam 6 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 1 örgüt üyesi tutuklandı.



Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; adliye yazı işleri müdürü, avukat, öğretmen, eski askeri öğrenci, eski polis koleji öğrencisi ve mobilya ustası olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.



‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak', ‘Örgüte Bile İsteye Yardım Etmek', ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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