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FETÖ'cü komiser yardımcısı ve 2 öğretmen tutuklandı

Denizli’de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ihraç edilen komiser yardımcısı ve örgütün okullarında öğretmenlik yapan 2 şahıs tutuklandı.

Denizli'de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ihraç edilen komiser yardımcısı ve örgütün okullarında öğretmenlik yapan 2 şahıs tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve emniyetten ihraç edilen komiser yardımcısı ile terör örgütünün okullarında öğretmenlik yapan 2 şahsın adresleri tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonu kapsamında yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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