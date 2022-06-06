FETÖ'den ihraç öğretmen tutuklandı

Denizli'de Bank Asya'da hesabı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, Bank Asya'da hesabı olan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.