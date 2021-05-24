FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonlarda örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ve askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheli ve 1 muvazzaf Astsubay gözaltına alındı. Yine örgütün Emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ihraç edilen polis memuru düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.